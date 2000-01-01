Куклев Иван Иванович
Место рожденияд.Горок
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Куклев Иван
Мать: не указана
д.Горок
Рождение ребёнка
22.12.1904
Мать ребёнка: Куклева Фотинья Ивановна
Рождение ребёнка
?.05.1908
Дочь: Павла Ивановна
Мать ребёнка: Куклева Фотинья Ивановна
Бракосочетание
06.09.1909
Жена: Куклева Анна Степановна
Рождение ребёнка
22.11.1911
Мать ребёнка: Куклева Анна Степановна
Бракосочетание
12.05.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куклева Фотинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Куклева Анна Степановна
Образование
Неизвестно
Неграмотный
Смерть
Неизвестно