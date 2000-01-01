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Куклев Иван Иванович

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Место рождения

д.Горок

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Куклев Иван

Мать: не указана

д.Горок
Рождение ребёнка
22.12.1904

Сын: Куклев Василий Иванович

Мать ребёнка: Куклева Фотинья Ивановна

Рождение ребёнка
?.05.1908

Дочь: Павла Ивановна

Мать ребёнка: Куклева Фотинья Ивановна

Бракосочетание
06.09.1909

Жена: Куклева Анна Степановна

Рождение ребёнка
22.11.1911

Сын: Куклев Василий Иванович

Мать ребёнка: Куклева Анна Степановна

Бракосочетание
12.05.1913

Жена: Куклева Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклева Фотинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Куклева Анна Степановна

Образование
Неизвестно
Неграмотный
Смерть
Неизвестно
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