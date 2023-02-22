Куклева Фотинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1904
Отец ребёнка: Куклев Иван Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1908
Дочь: Павла Ивановна
Отец ребёнка: Куклев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куклев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно