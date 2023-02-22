Куклева Фотинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуклева Фотинья Ивановна

Куклева Фотинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1904

Сын: Куклев Василий Иванович

Отец ребёнка: Куклев Иван Иванович

Рождение ребёнка
?.05.1908

Дочь: Павла Ивановна

Отец ребёнка: Куклев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close