Трошков Ефим Петрович
Место рождения
Дата рождения08.10.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Трошков Петр Иванович
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна
Дочь: Трошкова Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна
Дочь: Трошкова Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна
Дочь: Трошкова Матрона Ефимовна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна
Дочь: Кузнецова Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна
Дочь: Трошкова Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна
Дочь: Трошкова Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна
Дочь: Трошкова Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна
Дочь: Трошкова Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна