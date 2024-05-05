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Трошков Ефим Петрович

Место рождения

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.10.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1870

Отец: Трошков Петр Иванович

Мать: Трошкова Матрона Флоровна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Трошков Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.11.1892

Дочь: Трошкова Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Трошкова Степанида Ефимовна

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.04.1894

Сын: Трошков Василий Ефимович

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.03.1896

Сын: Трошков Василий Ефимович

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Трошкова Матрона Ефимовна

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.03.1900

Сын: Трошков Гавриил Ефимович

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: Кузнецова Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.03.1904

Сын: Трошков Василий Ефимович

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1905

Дочь: Трошкова Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.06.1906

Сын: Трошков Петр Ефимович

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: Трошкова Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Трошков Иван Ефимович

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.11.1914

Дочь: Трошкова Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.01.1916

Дочь: Трошкова Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.07.1918

Сын: Трошков Илья Ефимович

Мать ребёнка: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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