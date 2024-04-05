Трошков Гавриил Ефимович
Место рождения
Дата рождения20.03.1900
Дата смерти17.09.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1900
Отец: Трошков Ефим Петрович
Бракосочетание
07.02.1918
Бракосочетание
18.08.1919
Жена: Трошкова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
?.12.1929
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
12.10.1934
Смерть
17.09.1938