Трошков Гавриил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошков Гавриил Ефимович

Место рождения

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.03.1900

Дата смерти

17.09.1938

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Между 1874 и 1876 г.р.

Жена

1899 г.р.
1892 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1900

Отец: Трошков Ефим Петрович

Мать: Трошкова Евдокия Ивановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1918

Жена: Трошкова Анна Афанасьевна

Бракосочетание
18.08.1919

Жена: Трошкова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
?.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошкова Вера Алексеевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошкова Вера Алексеевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошкова Вера Алексеевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
17.09.1938
Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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