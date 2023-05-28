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Гаршуева Устенья Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаршуев Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Гаршуев Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Гаршуев Павел Григорьевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Гаршуев Мефонтий Павлович

Отец ребёнка: Гаршуев Павел Григорьевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гаршуева Марья Павловна

Отец ребёнка: Гаршуев Павел Григорьевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Гаршуева Сиклития Павловна

Отец ребёнка: Гаршуев Павел Григорьевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Гаршуева Меланья Павловна

Отец ребёнка: Гаршуев Павел Григорьевич

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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