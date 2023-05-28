Гаршуева Устенья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Гаршуев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гаршуев Мефонтий Павлович
Отец ребёнка: Гаршуев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гаршуева Марья Павловна
Отец ребёнка: Гаршуев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Гаршуева Сиклития Павловна
Отец ребёнка: Гаршуев Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Гаршуева Меланья Павловна
Отец ребёнка: Гаршуев Павел Григорьевич
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно