Гаршуев Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Иммиграция
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Гаршуева Устенья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гаршуев Мефонтий Павлович
Мать ребёнка: Гаршуева Устенья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гаршуева Марья Павловна
Мать ребёнка: Гаршуева Устенья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Гаршуева Сиклития Павловна
Мать ребёнка: Гаршуева Устенья Леонтьевна
Упоминание
1834
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Гаршуева Меланья Павловна
Мать ребёнка: Гаршуева Устенья Леонтьевна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно