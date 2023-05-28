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Гаршуев Павел Григорьевич

Место рождения

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаршуева Устенья Леонтьевна

Иммиграция
Неизвестно
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1820

Сын: Гаршуев Кирилл Павлович

Мать ребёнка: Гаршуева Устенья Леонтьевна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Гаршуев Мефонтий Павлович

Мать ребёнка: Гаршуева Устенья Леонтьевна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гаршуева Марья Павловна

Мать ребёнка: Гаршуева Устенья Леонтьевна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Гаршуева Сиклития Павловна

Мать ребёнка: Гаршуева Устенья Леонтьевна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
1834
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Гаршуева Меланья Павловна

Мать ребёнка: Гаршуева Устенья Леонтьевна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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