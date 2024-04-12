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Уваров Семён Климентович

Место рождения

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

29.10.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1866 г.р.
1853 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Около 1895 ст.

Жена: - Елена Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1896 ст.

Дочь: Уварова Анна Семёновна

Мать ребёнка: - Елена Ивановна

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
30.07.1900 ст.

Жена: - Анна Осиповна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
29.10.1912 ст.
Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
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