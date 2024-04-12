Уваров Семён Климентович
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
Дата смерти29.10.1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Бракосочетание
Около 1895 ст.
Жена: - Елена Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1896 ст.
Дочь: Уварова Анна Семёновна
Мать ребёнка: - Елена Ивановна
Бракосочетание
30.07.1900 ст.
Жена: - Анна Осиповна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
29.10.1912 ст.