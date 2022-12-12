Петрова (Волкова) Евгения Ивановна
Место рождения18265 Jurgeliškė, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
18265 Jurgeliškė, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1932
Сын: Петров Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Петров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно