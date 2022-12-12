Петрова (Волкова) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Волкова) Евгения Ивановна

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Место рождения

18265 Jurgeliškė, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

18265 Jurgeliškė, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1932

Сын: Петров Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Петров Василий Иванович

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Василий Иванович

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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