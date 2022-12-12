Петров Василий Иванович
Место рожденияVilnius, Lithuania Republic of Lithuania
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Петров Иван
Vilnius, Lithuania Republic of Lithuania
Рождение ребёнка
1932
Сын: Петров Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Петрова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Евгения Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно