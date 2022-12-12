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Петров Василий Иванович

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Место рождения

Vilnius, Lithuania Republic of Lithuania

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1882 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Петров Иван

Мать: Петрова Соломонида Федотовна

Vilnius, Lithuania Republic of Lithuania
Рождение ребёнка
1932

Сын: Петров Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Петрова Евгения Ивановна

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Евгения Ивановна

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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