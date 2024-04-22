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Прасковея Степанова

Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1876

Сын: Ушаков Петр Степанович

Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1876

Сын: Ушаков Сергей Степанович

Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1878

Дочь: Ушакова Варвара Степановна

Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1885

Дочь: Ушакова Мария Степановна

Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1888

Дочь: Ушакова Анна Степановна

Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1891

Сын: Ушаков Петр Степанович

Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Ушакова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1990

Дочь: Ушакова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1995

Дочь: Ушакова Мария Степановна

Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно
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