Прасковея Степанова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1876
Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
04.09.1876
Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
25.11.1878
Дочь: Ушакова Варвара Степановна
Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
17.06.1885
Дочь: Ушакова Мария Степановна
Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
25.01.1888
Дочь: Ушакова Анна Степановна
Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
21.12.1891
Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Ушакова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
09.11.1990
Дочь: Ушакова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
19.06.1995
Дочь: Ушакова Мария Степановна
Отец ребёнка: Ушаков Степан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно