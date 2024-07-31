Медведева Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.10.1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1860
Муж: Медведев Трофим
жена Бронницкая мещанка
Рождение ребёнка
20.01.1863
Сын: Медведев Василий
Отец ребёнка: Медведев Трофим
Рождение ребёнка
17.01.1866
Сын: Медведев Павел
Отец ребёнка: Медведев Трофим
Рождение ребёнка
19.12.1867
Сын: Медведев Трофим
Отец ребёнка: Медведев Трофим
Рождение ребёнка
10.04.1872
Сын: Медведев Василий
Отец ребёнка: Медведев Трофим
Рождение ребёнка
10.07.1874
Дочь: Малышева (Медведева) Прасковья
Отец ребёнка: Медведев Трофим
Рождение ребёнка
21.04.1880
Дочь: (Медведева) Александра
Отец ребёнка: Медведев Трофим
Рождение ребёнка
17.04.1884
Сын: Медведев Иван
Отец ребёнка: Медведев Трофим
Смерть
10.10.1889
от чахотки 46 лет