Медведева Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.10.1889

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1860

Муж: Медведев Трофим

жена Бронницкая мещанка
Рождение ребёнка
20.01.1863

Сын: Медведев Василий

Отец ребёнка: Медведев Трофим

Рождение ребёнка
17.01.1866

Сын: Медведев Павел

Отец ребёнка: Медведев Трофим

Рождение ребёнка
19.12.1867

Сын: Медведев Трофим

Отец ребёнка: Медведев Трофим

Рождение ребёнка
10.04.1872

Сын: Медведев Василий

Отец ребёнка: Медведев Трофим

Рождение ребёнка
10.07.1874

Дочь: Малышева (Медведева) Прасковья

Отец ребёнка: Медведев Трофим

Рождение ребёнка
21.04.1880

Дочь: (Медведева) Александра

Отец ребёнка: Медведев Трофим

Рождение ребёнка
17.04.1884

Сын: Медведев Иван

Отец ребёнка: Медведев Трофим

Смерть
10.10.1889
от чахотки 46 лет

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