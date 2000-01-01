Foerderer Raphael — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Foerderer Raphael

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Foerderer Thomas

Мать: Euphenie

Смерть
Неизвестно
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