(Bleile) Euphenie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Bleile) Euphenie

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Foerderer Johannes

Отец ребёнка: Foerderer Thomas

Рождение ребёнка
1928

Сын: Foerderer Raphael

Отец ребёнка: Foerderer Thomas

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Foerderer Thomas

Смерть
Неизвестно
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