(Bleile) Euphenie
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Foerderer Johannes
Отец ребёнка: Foerderer Thomas
Рождение ребёнка
1928
Сын: Foerderer Raphael
Отец ребёнка: Foerderer Thomas
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Foerderer Thomas
Смерть
Неизвестно