Ключникова Александра Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Ключникова) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Ключников Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
01.03.1851
Дочь: (Ключникова) Дарья Петровна
Отец ребёнка: Ключников Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
10.05.1853
Дочь: (Ключникова) Гликерия Петровна
Отец ребёнка: Ключников Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
01.05.1855
Дочь: (Ключникова) Елена Петровна
Отец ребёнка: Ключников Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
09.06.1856
Отец ребёнка: Ключников Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ключников Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Ключников Петр Гаврилов
Смерть
Неизвестно