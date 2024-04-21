Ключникова Александра Андреева 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ключникова Александра Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключников Петр Гаврилов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Ключникова) Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Ключников Петр Гаврилов

Рождение ребёнка
01.03.1851

Дочь: (Ключникова) Дарья Петровна

Отец ребёнка: Ключников Петр Гаврилов

Рождение ребёнка
10.05.1853

Дочь: (Ключникова) Гликерия Петровна

Отец ребёнка: Ключников Петр Гаврилов

Рождение ребёнка
01.05.1855

Дочь: (Ключникова) Елена Петровна

Отец ребёнка: Ключников Петр Гаврилов

Рождение ребёнка
09.06.1856

Сын: Ключников Павел Петрович

Отец ребёнка: Ключников Петр Гаврилов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Ключников Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Ключников Петр Гаврилов

Смерть
Неизвестно

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