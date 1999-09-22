Голубь Феликс
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1937
Дата смерти22.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гольденберг) Регина
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Образование
Неизвестно
Московский заочный металлургический институт
Рождение ребёнка
06.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Гольденберг) Регина
Смерть
22.09.1999