Голубь Феликс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубь Феликс

Голубь Феликс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1937

Дата смерти

22.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гольденберг) Регина

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Образование
Неизвестно
Московский заочный металлургический институт
Рождение ребёнка
06.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гольденберг) Регина

Смерть
22.09.1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.