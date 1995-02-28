(Гольденберг) Регина
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1941
Дата смерти28.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1941
Отец: Гольденберг Хаим
Мать: Хая
Образование
1963
Волгоградский институт инженеров горного хозяйства
Рождение ребёнка
06.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубь Феликс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубь Феликс
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Смерть
28.02.1995