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(Гольденберг) Регина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1941

Дата смерти

28.02.1995

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1941

Отец: Гольденберг Хаим

Мать: Хая

Образование
1963
Волгоградский институт инженеров горного хозяйства
Рождение ребёнка
06.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубь Феликс

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубь Феликс

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Смерть
28.02.1995
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