Степанова Ксения 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

?.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Николай

Отец ребёнка: Степанов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Виктор

Отец ребёнка: Степанов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Степанова) Анна

Отец ребёнка: Степанов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Иван

Отец ребёнка: Степанов Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Филипп

Рождение ребёнка
1905

Сын: Степанов Павел

Отец ребёнка: Степанов Филипп

Рождение ребёнка
?.01.1907

Дочь: Степанова (Степанова) Серафима

Отец ребёнка: Степанов Филипп

Конопляновка
Рождение ребёнка
1909

Сын: Степанова Алексей

Отец ребёнка: Степанов Филипп

Рождение ребёнка
1912

Сын: Степанов Михаил

Отец ребёнка: Степанов Филипп

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Степанова) Александра

Отец ребёнка: Степанов Филипп

Рождение ребёнка
1915

Сын: Степанов Дмитрий

Отец ребёнка: Степанов Филипп

Курская обл., Щигровский р-н, Больше-Измайловский с/с
Рождение ребёнка
1915

Сын: Степанов Петр

Отец ребёнка: Степанов Филипп

Курская обл., Щигровский р-н, с. Б.-Змеинец
Смерть
?.06.1970

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