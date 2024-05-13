Степанова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти?.06.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Николай
Отец ребёнка: Степанов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Виктор
Отец ребёнка: Степанов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Степанова) Анна
Отец ребёнка: Степанов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Иван
Отец ребёнка: Степанов Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Филипп
Рождение ребёнка
1905
Сын: Степанов Павел
Отец ребёнка: Степанов Филипп
Рождение ребёнка
?.01.1907
Дочь: Степанова (Степанова) Серафима
Отец ребёнка: Степанов Филипп
Конопляновка
Рождение ребёнка
1909
Сын: Степанова Алексей
Отец ребёнка: Степанов Филипп
Рождение ребёнка
1912
Сын: Степанов Михаил
Отец ребёнка: Степанов Филипп
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Степанова) Александра
Отец ребёнка: Степанов Филипп
Рождение ребёнка
1915
Сын: Степанов Дмитрий
Отец ребёнка: Степанов Филипп
Курская обл., Щигровский р-н, Больше-Измайловский с/с
Рождение ребёнка
1915
Сын: Степанов Петр
Отец ребёнка: Степанов Филипп
Курская обл., Щигровский р-н, с. Б.-Змеинец
Смерть
?.06.1970