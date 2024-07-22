Арлапова Ангелина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арлапова Ангелина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1959

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1955 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1959

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арлапов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
05.01.1979

Дочь: Шалагинова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Арлапов Николай Владимирович

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