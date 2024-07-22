Арлапова Ангелина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1959
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1959
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1979
Дочь: Шалагинова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Арлапов Николай Владимирович