Арлапов Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1955
Дата смерти21.07.2018
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1955
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1979
Дочь: Шалагинова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Арлапова Ангелина Борисовна
Смерть
21.07.2018