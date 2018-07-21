Арлапов Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арлапов Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1955

Дата смерти

21.07.2018

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арлапова Ангелина Борисовна

Рождение ребёнка
05.01.1979

Дочь: Шалагинова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Арлапова Ангелина Борисовна

Смерть
21.07.2018

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