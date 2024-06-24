Захарова (Подиливанова) Антонина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
22.10.1906 ст.
u226o4d466s_352 | Поручители Михаил Васильевич Захаров и Николаевского посёлка казак Фёдор Васильевич Захаров .По невесте: Шибаевского посёлка казак Дмитрий Ерушин м Коркинсокго поселка казак Алексей ... Показать все
Смерть
Неизвестно