Захарова (Подиливанова) Антонина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Подиливанова) Антонина Фёдоровна

Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
22.10.1906 ст.

Муж: Захаров Василий Васильевич

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
u226o4d466s_352 | Поручители Михаил Васильевич Захаров и Николаевского посёлка казак Фёдор Васильевич Захаров .По невесте: Шибаевского посёлка казак Дмитрий Ерушин м Коркинсокго поселка казак Алексей ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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