Плещеева (Хрущова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хиншеева (Плещеева) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Плещеев Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Плещеев Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плещеев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Плещеев Григорий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1833
Сын: Плещеев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Плещеев Григорий Александрович
Смерть
Неизвестно