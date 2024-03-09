Плещеева (Хрущова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плещеева (Хрущова) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хиншеева (Плещеева) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Плещеев Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плещеев Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Плещеев Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плещеев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Плещеев Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плещеев Григорий Александрович

Рождение ребёнка
05.10.1833

Сын: Плещеев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Плещеев Григорий Александрович

Смерть
Неизвестно

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