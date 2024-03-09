Плещеев Григорий Александрович После 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Плещеев Григорий Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился После 1800

умер 1896

Отец
Плещеев Александр Алексеевич16.06.1778 г.р.
Мать
Плещеева (Чернышёва) Анна Ивановна16.08.1876 г.р.
Супруги
Плещеева (Хрущова) Екатерина Александровна1811 г.р.
Дети
Плещеев Алексей Григорьевич05.10.1833 г.р.
Плещеев Александр ГригорьевичНеизвестно г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1800

Отец: Плещеев Александр Алексеевич

Мать: Плещеева (Чернышёва) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хиншеева (Плещеева) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Плещеева (Хрущова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плещеев Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Плещеева (Хрущова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плещеев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Плещеева (Хрущова) Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плещеева (Хрущова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
05.10.1833

Сын: Плещеев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Плещеева (Хрущова) Екатерина Александровна

Смерть
1896

Мы используем куки для улучшения работы сайта.