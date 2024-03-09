Плещеев Григорий Александрович
мужской, родился После 1800
умер 1896
ОтецПлещеев Александр Алексеевич16.06.1778 г.р.
МатьПлещеева (Чернышёва) Анна Ивановна16.08.1876 г.р.
Супруги
Дети
Плещеев Алексей Григорьевич05.10.1833 г.р.
Плещеев Александр ГригорьевичНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1800
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хиншеева (Плещеева) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Плещеева (Хрущова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плещеева (Хрущова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плещеев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Плещеева (Хрущова) Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1833
Сын: Плещеев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Плещеева (Хрущова) Екатерина Александровна
Смерть
1896