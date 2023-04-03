Костевский Юлиан Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костевская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костевская Ефросиния
Рождение ребёнка
1907
Сын: Костевский Константин Юлианович
Мать ребёнка: Костевская Ефросиния
Рождение ребёнка
1913
Сын: Костевский Петр Юлианович
Мать ребёнка: Костевская ?
Смерть
1932