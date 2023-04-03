Костевский Юлиан Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костевский Юлиан Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костевская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костевская Ефросиния

Рождение ребёнка
1907

Сын: Костевский Константин Юлианович

Мать ребёнка: Костевская Ефросиния

Рождение ребёнка
1913

Сын: Костевский Петр Юлианович

Мать ребёнка: Костевская ?

Смерть
1932

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