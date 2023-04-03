Костевский Петр Юлианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Костевский Юлиан Демьянович
Мать: Костевская ?
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Костевская Елизавета Петровна
Смерть
1968