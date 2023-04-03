Костевский Петр Юлианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костевский Петр Юлианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЛТ
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Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Костевский Юлиан Демьянович

Мать: Костевская ?

Рождение ребёнка
14.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Костевская Елизавета Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1968
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