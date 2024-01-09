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Киселев Иван Филиппович

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Место рождения

Новотроевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Киселев Филипп

Мать: не указана

Новотроевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
или 1900?
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева (Кретова) Анна Степановна

Смерть
?.04.1943
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