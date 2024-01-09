Киселев Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Киселев Филипп
Мать: не указана
или 1900?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1943
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