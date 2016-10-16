Бондарь Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1959
Дата смерти16.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1959
Отец: Бондарь Иван Никитович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.10.2016