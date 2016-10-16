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Бондарь Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1959

Дата смерти

16.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1959

Отец: Бондарь Иван Никитович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.10.2016
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