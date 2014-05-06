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Бондарь Иван Никитович

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Место рождения

Новосибирская область, Карасукский район, с.Николаевка

Дата рождения

20.08.1930

Дата смерти

06.05.2014

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1930

Отец: Бондарь Никита Степанович

Мать: Бондарь Василиса Прокофьевна

Новосибирская область, Карасукский район, с.Николаевка
Рождение ребёнка
18.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.1959

Сын: Бондарь Владимир Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель. Симферопольский аэропорт
Смерть
06.05.2014
Республика Крым, Симферопольский район, п. Школьное
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