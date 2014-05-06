Бондарь Иван Никитович
Место рожденияНовосибирская область, Карасукский район, с.Николаевка
Дата рождения20.08.1930
Дата смерти06.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1930
Новосибирская область, Карасукский район, с.Николаевка
Рождение ребёнка
18.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1959
Сын: Бондарь Владимир Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель. Симферопольский аэропорт
Смерть
06.05.2014
Республика Крым, Симферопольский район, п. Школьное