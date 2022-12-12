Титов Тимофей Тарасович
Место рождения
Дата рождения29.04.1895 ст.
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1895 ст.
Отец: Титов Тарас Степанович
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
15.08.1930
Дочь: Мызникова Нина Тимофеевна
Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Капитолина Тимофеевна
Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Вера Тимофеевна
Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1941