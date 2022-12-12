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Титов Тимофей Тарасович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

29.04.1895 ст.

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1895 ст.

Отец: Титов Тарас Степанович

Мать: Титова Агриппина Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Титов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1930

Дочь: Мызникова Нина Тимофеевна

Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Капитолина Тимофеевна

Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Вера Тимофеевна

Мать ребёнка: Титова Александра Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Александра Никифоровна

Смерть
?.12.1941
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