Титова Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Александра Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Титов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Титов Тимофей Тарасович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1930

Дочь: Мызникова Нина Тимофеевна

Отец ребёнка: Титов Тимофей Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Титов Тимофей Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Капитолина Тимофеевна

Отец ребёнка: Титов Тимофей Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Титов Тимофей Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Тимофей Тарасович

Смерть
Неизвестно
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