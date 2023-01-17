Титова Александра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Титов Тимофей Тарасович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1930
Дочь: Мызникова Нина Тимофеевна
Отец ребёнка: Титов Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Титов Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Капитолина Тимофеевна
Отец ребёнка: Титов Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Титов Тимофей Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно