Титова (Воробьёва) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Воробьёва) Агриппина Ивановна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.11.1886 ст.

Муж: Титов Тарас Степанович

Рождение ребёнка
13.11.1889 ст.

Сын: Титов Роман Тарасович

Отец ребёнка: Титов Тарас Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.

Дочь: Титова Феодосия Тарасовна

Отец ребёнка: Титов Тарас Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.04.1895 ст.

Сын: Титов Тимофей Тарасович

Отец ребёнка: Титов Тарас Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.12.1896 ст.

Сын: Титов Степан Тарасович

Отец ребёнка: Титов Тарас Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1899 ст.

Дочь: Иванова Феодосия Тарасовна

Отец ребёнка: Титов Тарас Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1903 ст.

Сын: Титов Николай Тарасович

Отец ребёнка: Титов Тарас Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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