Титова (Воробьёва) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1886 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1889 ст.
Отец ребёнка: Титов Тарас Степанович
Рождение ребёнка
01.06.1892 ст.
Дочь: Титова Феодосия Тарасовна
Отец ребёнка: Титов Тарас Степанович
Рождение ребёнка
29.04.1895 ст.
Отец ребёнка: Титов Тарас Степанович
Рождение ребёнка
18.12.1896 ст.
Отец ребёнка: Титов Тарас Степанович
Рождение ребёнка
28.05.1899 ст.
Дочь: Иванова Феодосия Тарасовна
Отец ребёнка: Титов Тарас Степанович
Рождение ребёнка
27.04.1903 ст.
Отец ребёнка: Титов Тарас Степанович
Смерть
Неизвестно