Титов Николай Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Николай Тарасович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.04.1903 ст.

Дата смерти

27.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1903 ст.

Отец: Титов Тарас Степанович

Мать: Титова Агриппина Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Титов Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1933

Сын: Титов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.10.1977
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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