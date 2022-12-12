Титов Николай Тарасович
Место рождения
Дата рождения27.04.1903 ст.
Дата смерти27.10.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1903 ст.
Отец: Титов Тарас Степанович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Титов Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1933
Сын: Титов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.10.1977