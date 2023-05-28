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Прийменко Александра Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Прийменко Иван Степанович

Отец ребёнка: Прийменко Степан Аврамов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Прийменко Николай Степанович

Отец ребёнка: Прийменко Степан Аврамов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прийменко Александра Степановна

Отец ребёнка: Прийменко Степан Аврамов

Смерть
Неизвестно

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