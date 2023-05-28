Прийменко Александра Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Прийменко Иван Степанович
Отец ребёнка: Прийменко Степан Аврамов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Прийменко Николай Степанович
Отец ребёнка: Прийменко Степан Аврамов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прийменко Александра Степановна
Отец ребёнка: Прийменко Степан Аврамов
Смерть
Неизвестно