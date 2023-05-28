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Прийменко Степан Аврамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Прийменко Иван Степанович

Мать ребёнка: Прийменко Александра Кириллова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Прийменко Николай Степанович

Мать ребёнка: Прийменко Александра Кириллова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прийменко Александра Степановна

Мать ребёнка: Прийменко Александра Кириллова

Смерть
Неизвестно

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