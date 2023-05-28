Прийменко Степан Аврамов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Прийменко Иван Степанович
Мать ребёнка: Прийменко Александра Кириллова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Прийменко Николай Степанович
Мать ребёнка: Прийменко Александра Кириллова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прийменко Александра Степановна
Мать ребёнка: Прийменко Александра Кириллова
Смерть
Неизвестно