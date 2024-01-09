Смирнов Макар Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.08.1905
Дочь: Красногорская Надежда Макаровна
Мать ребёнка: Екатерина Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Дементьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Дементьевна