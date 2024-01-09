Смирнов Макар Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Макар Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1905 г.р.
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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1905

Дочь: Красногорская Надежда Макаровна

Мать ребёнка: Екатерина Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Дементьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Дементьевна

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