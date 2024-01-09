Чаринцев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаринцев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаринцева Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
19.07.1976

Дочь: Чаринцева Марина Николаевна

Мать ребёнка: Чаринцева Тамара Николаевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
16.08.1982

Дочь: Чаринцева Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Чаринцева Тамара Николаевна

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