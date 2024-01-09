Чаринцева Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чаринцев Николай
Рождение ребёнка
19.07.1976
Дочь: Чаринцева Марина Николаевна
Отец ребёнка: Чаринцев Николай
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
16.08.1982
Дочь: Чаринцева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Чаринцев Николай