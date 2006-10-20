Юртаева (Первова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮртаева (Первова) Нина

Юртаева (Первова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1928

Дата смерти

20.10.2006

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1928

Отец: Первов Гурий

Мать: Первова Улита

Рождение ребёнка
03.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юртаев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юртаев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юртаев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юртаев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юртаев Пётр Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юртаев Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юртаев Пётр Иванович

Смерть
20.10.2006
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