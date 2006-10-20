Юртаева (Первова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1928
Дата смерти20.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1928
Отец: Первов Гурий
Мать: Первова Улита
Рождение ребёнка
03.02.1949
Рождение ребёнка
10.02.1951
Рождение ребёнка
12.01.1958
Рождение ребёнка
01.03.1959
Рождение ребёнка
16.01.1962
Рождение ребёнка
03.09.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юртаев Пётр Иванович
Смерть
20.10.2006