Юртаев Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮртаев Пётр Иванович

Юртаев Пётр Иванович

avatar

Место рождения

Коровино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.05.1928

Дата смерти

26.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Коровино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юртаева Нина

Рождение ребёнка
10.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юртаева Нина

Рождение ребёнка
12.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юртаева Нина

Рождение ребёнка
01.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юртаева Нина

Рождение ребёнка
16.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юртаева Нина

Рождение ребёнка
03.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юртаева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юртаева Нина

Смерть
26.09.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close