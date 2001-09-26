Юртаев Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения27.05.1928
Дата смерти26.09.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1949
Рождение ребёнка
10.02.1951
Рождение ребёнка
12.01.1958
Рождение ребёнка
01.03.1959
Рождение ребёнка
16.01.1962
Рождение ребёнка
03.09.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юртаева Нина
Смерть
26.09.2001