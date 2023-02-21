Первов Гурий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первов Гурий

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Место рождения

Чкаловская обл.

Дата рождения

28.09.1906

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1906 г.р.

Дети

1928 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1906

Отец: Первов Илья

Мать: Первова Ефимия

Чкаловская обл.
Рождение ребёнка
23.10.1928

Дочь: Юртаева Нина

Мать ребёнка: Первова Улита

Рождение ребёнка
20.03.1938

Сын: Первов Владимир

Мать ребёнка: Первова Улита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Зоя

Мать ребёнка: Первова Улита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Первова Улита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Первова Улита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первова Улита

Смерть
?.12.1941
Причина смерти: На войне
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