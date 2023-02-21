Первов Гурий
Место рожденияЧкаловская обл.
Дата рождения28.09.1906
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1906
Отец: Первов Илья
Мать: Первова Ефимия
Чкаловская обл.
Рождение ребёнка
23.10.1928
Дочь: Юртаева Нина
Мать ребёнка: Первова Улита
Рождение ребёнка
20.03.1938
Сын: Первов Владимир
Мать ребёнка: Первова Улита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Зоя
Мать ребёнка: Первова Улита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Первова Улита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Первова Улита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первова Улита
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: На войне