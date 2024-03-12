Петунина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти09.07.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Федоркин Иван
Рождение ребёнка
19.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кищенко Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Кищенко Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кищенко Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кищенко Алексей
Смерть
09.07.1985