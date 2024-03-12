Петунина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петунина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

09.07.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Федоркин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кищенко Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Кищенко Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кищенко Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кищенко Алексей

Смерть
09.07.1985
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