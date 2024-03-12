Кищенко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1907
Дата смерти20.12.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1907
Отец: Кищенко Михаил
Рождение ребёнка
19.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петунина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Петунина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Петунина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петунина Пелагея
Смерть
20.12.1977