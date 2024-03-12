Кищенко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кищенко Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1907

Дата смерти

20.12.1977

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
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Место
Комментарий
Рождение
05.04.1907

Отец: Кищенко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петунина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Петунина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Петунина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петунина Пелагея

Смерть
20.12.1977
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