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Краско Дмитрий Матвеевич

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Место рождения

Гельсингфорс (Хельсинки)

Дата рождения

25.10.1916

Дата смерти

?.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1916

Отец: Краско Матвей Федорович

Мать: Краско Анна Антоновна

Гельсингфорс (Хельсинки)
Рождение ребёнка
1947

Сын: Краско Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лукашева Ольга Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краско Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Лукашева Ольга Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краско Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лукашева Ольга Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукашева Ольга Лаврентьевна

Смерть
?.05.2004
Нижнеудинск, Иркутская обл.
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