Краско Дмитрий Матвеевич
Место рожденияГельсингфорс (Хельсинки)
Дата рождения25.10.1916
Дата смерти?.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1916
Отец: Краско Матвей Федорович
Мать: Краско Анна Антоновна
Гельсингфорс (Хельсинки)
Рождение ребёнка
1947
Сын: Краско Валерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Лукашева Ольга Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краско Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Лукашева Ольга Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краско Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Лукашева Ольга Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.2004
Нижнеудинск, Иркутская обл.