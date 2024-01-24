Лукашева Ольга Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашева Ольга Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Краско Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Краско Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краско Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Краско Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краско Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Краско Дмитрий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краско Дмитрий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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