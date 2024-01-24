Лукашева Ольга Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
Сын: Краско Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Краско Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краско Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Краско Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краско Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Краско Дмитрий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно