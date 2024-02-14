Мурзагулов Мухаметгали
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Муллагулов Мурзагул
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурзагулова ?
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Мурзагулова ?
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мурзагулов Ахметша
Мать ребёнка: Мурзагулова ?
Смерть
Неизвестно