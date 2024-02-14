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Мурзагулов Мухаметгали

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Муллагулов Мурзагул

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзагулова ?

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мурзагулов Мухаметшариф

Мать ребёнка: Мурзагулова ?

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мурзагулов Ахметша

Мать ребёнка: Мурзагулова ?

Смерть
Неизвестно

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