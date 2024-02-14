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Нестеркин Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

08.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Нестеркин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нестеркина) Петровна

Мать ребёнка: Нестеркина (Леонова) Елена Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1936

Сын: Нестеркин Евгений Петрович

Мать ребёнка: Нестеркина (Леонова) Елена Алексеевна

Работа или профессия
По 1962
Мельник
Смерть
08.05.1962

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