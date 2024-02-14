Нестеркин Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти08.05.1962
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Нестеркин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нестеркина) Петровна
Мать ребёнка: Нестеркина (Леонова) Елена Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1936
Сын: Нестеркин Евгений Петрович
Мать ребёнка: Нестеркина (Леонова) Елена Алексеевна
Работа или профессия
По 1962
Мельник
Смерть
08.05.1962