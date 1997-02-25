Нестеркин Евгений Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения25.08.1936
Дата смерти25.02.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нестеркина (Ермизина) Валентина
Рождение ребёнка
08.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нестеркина (Ермизина) Валентина
Смерть
25.02.1997
Причина смерти: Болезнь
Похороны
27.02.1997
Очень хотел быть похороненным на своей родине. Зима стояла суровая, в деревню не было дороги. Более суток два К700 пробивали дорогу от д. Якшимбетово. Могилу попали руками, в мерзлой земле. Но желание... Показать все