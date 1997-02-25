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Нестеркин Евгений Петрович

Место рождения

Россия

Дата рождения

25.08.1936

Дата смерти

25.02.1997

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1936

Отец: Нестеркин Петр Васильевич

Мать: Нестеркина (Леонова) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестеркина (Ермизина) Валентина

Рождение ребёнка
08.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестеркина (Ермизина) Валентина

Смерть
25.02.1997
Причина смерти: Болезнь
Похороны
27.02.1997
Очень хотел быть похороненным на своей родине. Зима стояла суровая, в деревню не было дороги. Более суток два К700 пробивали дорогу от д. Якшимбетово. Могилу попали руками, в мерзлой земле. Но желание... Показать все

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