Степан Симонович/Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1854
Отец: Косолапов Симон/Самсон Евсеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1873
Дочь: Косолапова Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна
Рождение ребёнка
16.09.1878
Дочь: Косолапова Вера Степановна
Мать ребёнка: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна
Рождение ребёнка
09.02.1880
Сын: Косолапов Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна
Рождение ребёнка
01.12.1881
Сын: Косолапов Николай Степанович
Мать ребёнка: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна
Рождение ребёнка
30.12.1884
Сын: Косолапов Василий Степанович
Мать ребёнка: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна
Рождение ребёнка
16.04.1886
Дочь: Косолапова Ирина Степановна
Мать ребёнка: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна
Рождение ребёнка
24.02.1888
Рождение ребёнка
17.02.1895
Рождение ребёнка
17.02.1895
Смерть
Неизвестно