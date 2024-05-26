Степан Симонович/Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Симонович/Самсонович

Степан Симонович/Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1854

Отец: Косолапов Симон/Самсон Евсеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна

Рождение ребёнка
17.10.1873

Дочь: Косолапова Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна

Рождение ребёнка
16.09.1878

Дочь: Косолапова Вера Степановна

Мать ребёнка: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна

Рождение ребёнка
09.02.1880

Сын: Косолапов Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна

Рождение ребёнка
01.12.1881

Сын: Косолапов Николай Степанович

Мать ребёнка: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна

Рождение ребёнка
30.12.1884

Сын: Косолапов Василий Степанович

Мать ребёнка: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна

Рождение ребёнка
16.04.1886

Дочь: Косолапова Ирина Степановна

Мать ребёнка: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна

Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Косолапов Василий Стефанович/Степанович

Мать ребёнка: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна

Рождение ребёнка
17.02.1895

Сын: Косолапов Александр Стефанович/Степанович

Мать ребёнка: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна

Рождение ребёнка
17.02.1895

Сын: Косолапов Иоанн/Иван Стефанович/Степанович

Мать ребёнка: Косолапова Ирина Степановна/Стефановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.