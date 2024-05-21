Косолапова Ирина Степановна/Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Косолапова Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович
Дочь: Косолапова Вера Степановна
Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович
Сын: Косолапов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович
Сын: Косолапов Николай Степанович
Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович
Сын: Косолапов Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович
Дочь: Косолапова Ирина Степановна
Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович
Сын: Косолапов Василий Стефанович/Степанович
Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович
Сын: Косолапов Александр Стефанович/Степанович
Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович
Сын: Косолапов Иоанн/Иван Стефанович/Степанович
Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович