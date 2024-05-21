Косолапова Ирина Степановна/Стефановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Косолапова Ирина Степановна/Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
17.10.1873

Дочь: Косолапова Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
16.09.1878

Дочь: Косолапова Вера Степановна

Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
09.02.1880

Сын: Косолапов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
01.12.1881

Сын: Косолапов Николай Степанович

Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
30.12.1884

Сын: Косолапов Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
16.04.1886

Дочь: Косолапова Ирина Степановна

Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
24.02.1888

Сын: Косолапов Василий Стефанович/Степанович

Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
17.02.1895

Сын: Косолапов Александр Стефанович/Степанович

Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович

Рождение ребёнка
17.02.1895

Сын: Косолапов Иоанн/Иван Стефанович/Степанович

Отец ребёнка: Степан Симонович/Самсонович

Смерть
Неизвестно

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