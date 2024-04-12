Плотникова (Нечепаева) Лидия Степановна
Место рождения
Дата рождения10.01.1934
Дата смерти02.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1934
Бракосочетание
10.08.1958
Рождение ребёнка
05.05.1959
Дочь: Пилипенко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Плотников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.09.1970
Сын: Плотников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Плотников Иван Васильевич
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
02.06.1989