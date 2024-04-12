Плотникова (Нечепаева) Лидия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Нечепаева) Лидия Степановна

Место рождения

Чехов, Чехов, Московская область

Дата рождения

10.01.1934

Дата смерти

02.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1934

Отец: Нечепаев Степан Акимович

Мать: Нечепаева Мария Николаевна

Чехов, Чехов, Московская область
Бракосочетание
10.08.1958

Муж: Плотников Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.05.1959

Дочь: Пилипенко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Плотников Иван Васильевич

Рождение ребёнка
13.09.1970

Сын: Плотников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Плотников Иван Васильевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
02.06.1989
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