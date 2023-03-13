Плеханова (Балакинъ) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Балакинъ Климантъ
Бракосочетание
26.01.1890
Муж: Плехановъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1891
Дочь: (Плеханова) Анна
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.12.1895
Дочь: (Плеханова) Варвара
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.03.1898
Дочь: (Плеханова) Анастасия
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ