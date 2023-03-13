Плеханова (Балакинъ) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова (Балакинъ) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Балакинъ Климантъ

Мать: Балакина (Баушкина) Соломония

Бракосочетание
26.01.1890

Муж: Плехановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1891

Дочь: (Плеханова) Анна

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1895

Дочь: (Плеханова) Варвара

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1898

Дочь: (Плеханова) Анастасия

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

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